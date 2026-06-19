Спадът на цените на горивата в геополитически план ще увеличи туристическият поток в България и така ще се навакса забавянето на летния сезон по Българското Черноморие. Това заяви в Пампорово министърът на туризма Илин Димитров при откриването на летния сезон в планинския курорт.

Отливът на германски и румънски туристи, който притесни туристическия бранш, вече се компенсира с успокояването на геополитическата ситуация.

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"Очакваме и спад на цените на горивата, което пък е свързано с полетите. В България туристите пристигат или с автомобили, или със самолети. Сега в момента индикациите са, че ще се навакса с летния сезон. Няма място за паника. Ние ще успеем да запълним тази дупка и аз мисля, че месеците юли и август ще бъдем пълни, ще бъдем с добра заетост", обясни ресорният министър.

Голямото свлачище в Пампорово няма да попречи на активния летен сезон, защото се намира извън курорта, смятат от ресорното министерство. На терен вече има тежка техника и реално се работи. До две седмици ще има изготвен план за неговото укрепване.

"Международни експерти, включително и наши университети, в момента са не терен и правят сондиране и монтират специализирани станции, които да измерват отклоненията", заяви областният управител на Смолян Георги Пепеланов.

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За разлика от морето, планинските ни курорти това лято ще разчитат предимно на българските туристи и по-малко на съседите ни от Турция и Румъния.

"В най-топлия период, той е може би след средата на юли до средата на август, се наблюдава интерес от страна на гърците", каза изпълнителният директор на „Пампорово АД“ Стефан Присадов.

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За да привлечем у нас повече чуждестранни туристи, страната ни започна агресивна рекламна кампания. В нея ще бъдат привлечени известни и разпознаваеми по света български лица, за да станат неформални посланици на българския туризъм зад граница.

"Сутринта имахме среща и с DARA. Опитваме се да я привлечем. Ще използваме всичко, което имаме на масата, за да помогнем на туризма ни", допълни министър Димитров.