Цените на горивата падат - ще помогне ли това и на туризма и какви са очакванията за лято 2026? Това коментира в ефира на NOVA NEWS Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма.

„Туризмът остава стабилен, затова нашата прогноза не се променя. Що се отнася до германския пазар, очакваме малко над един милион германски туристи да посетят България през цялата година. Заради възникнал спор между две туроператорски компании в Германия ще отчетем около 120 хиляди по-малко туристи. Това обаче ще бъде компенсирано както от други пазари, така и от самия германски пазар“, посочи Драганов.

„Не трябва да разчитаме на туроператорите, а на самолетната свързаност, базирана на нови самолети, които да бъдат разположени както на летище София, така и на летищата в Бургас и Варна“, каза той и допълни, че в момента битката в Европа е колкото се може повече градове да предоставят паркоместа за самолети на своите летища, за да се развие тази свързаност.

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Той заяви още, че България остава сигурна дестинация и посочи, че Джиро д'Италия и победата на DARA на „Евровизия" са дали изключителен тласък на интереса към страната ни.

„Стабилният туристически сезон предстои. Още повече и Тръмп каза, че е възможно примирие между Русия и Украйна, което означава, че ние можем да възстановим целия руски пазар - това са 700 хил. туристи. Не трябва да си затваряме очите за икономиката откъдето и да било“, смята Драганов.

Той коментира също, че голяма част от компаниите - както транспортни и авиопревозвачи, така и във всякакъв друг бизнес, са запазили своите цени, въпреки поскъпването на петрола. „Тоест те претърпяха загуби в този период. Сега ще има наваксване на изоставането и от тази гледна точка не очаквам цените да паднат“, прогнозира експертът.

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Редактор: Ивета Костадинова