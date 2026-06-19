Народното събрание да задължи началника на Националната служба за охрана да предостави цялата информация и документи, включително класифицирана информация за охраната на Делян Пеевски и всички други лица, на които е предоставяна охрана за периода от 2013 г. до днес.

Това предлага проект за решение на НС, внесен от ПГ на ДПС.

Специализираната комисия към НСО свали охраната на Пеевски

Според формацията това цели осигуряването на прозрачна и изчерпателна информация, поради големия обществен и медиен интерес към основанията, реда и продължителността на предоставяната охрана от НСО на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и към начина, по който се разходва публичен финансов ресурс за осъществяване на такава охрана.

В позицията си от ДПС казват още, че приемането на проекта на решение ще създаде възможност за надлежно, законосъобразно и институционално предоставяне на информацията, без да се нарушават изискванията за защита на класифицираната информация. Едновременно с това ще гарантира прозрачност, отчетност и защита на обществения интерес.

Редактор: Цветина Петкова