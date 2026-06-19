Народното събрание прие на първо четене изменения в Закона за кредитните институции, внесени от Министерския съвет. Промените са свързани с въвеждането на европейски изисквания в банковия сектор, засилване на надзора върху финансовите институции и подготовката на страната за работата в рамките на еврозоната.

По време на дебатите заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че законопроектът транспонира две европейски директиви. Част от текстовете уреждат възможността за налагане на санкции на банки и финансови холдинги при неизпълнение на финансови задължения и неизпълнение на надзорни изисквания.

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С измененията се въвеждат и по-строги правила за независимостта на служителите и членовете на Управителния съвет на Българска народна банка в качеството ѝ на банков надзорен орган. Разширяват се и изискванията за оценка на професионалната пригодност, надеждността и репутацията на членовете на управителните органи на банките и на лицата, заемащи ключови ръководни позиции.

Законопроектът предвижда въвеждането на европейско изискване, според което членовете на управителните органи на централните банки, с изключение на управителя, назначени след 11 януари 2026 г., няма да могат да заемат длъжността си повече от 14 години.

Част от промените засягат и надзорните правомощия на регулаторите, режима на санкциите, дейността на клоновете на банки от държави извън Европейския съюз, както и управлението на рискове, свързани с екологични, социални и управленски фактори.

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Предлага се още хармонизиране на правилата за уведомяване на надзорните органи при извършването на значими банкови сделки, както и разширяване на националната рамка за лицензиране и контрол върху клонове на банки от трети държави. Целта е да се осигури по-ефективен надзор и спазване на европейските пруденциални изисквания.

В пакета са включени и изменения в Закона за банковата несъстоятелност и Закона за гарантиране на влоговете в банките. Те са свързани с бъдещото членство на България в еврозоната и уреждат разпределението на правомощията между Европейска централна банка и Българска народна банка при осъществяването на банков надзор.

Промените предстои да бъдат разгледани и гласувани окончателно от парламента.

Редактор: Цветина Петкова