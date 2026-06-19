Снимка: БТА
Жената е настанена в столична болница
Транспортираха с въздушна линейка чуждестранна туристка след инцидент в Пирин, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст.
Инцидентът е станал днес в района на Тевно езеро, предаде кореспондентът на БТА в Благоевград Десислава Велкова. По първоначална информацията жената се подхлъзнала, в резултат на което получила травма на главата. Към инцидента се насочил веднага екип от отряда на ПСС – Банско, който оказал помощ на място. След това пострадалата жена била транспортирана с медицински хеликоптер до столично лечебно заведение.
Работник пострада от волтова дъга в СмолянРедактор: Дарина Методиева
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