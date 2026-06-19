SpaceХ на Илон Мъск вече е на борсата и постигна най-голямото първично публично предлагане на акции в историята на капиталовите пазари. Това се дължи, както на бизнес модела на компанията, така и на личната харизма и исторически успехи на самия Мъск. Дали обаче успехът ще продължи, ще разберем в края на лятото, когато ще видим първите резултати. Това заяви в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS финансовият анализатор и собственик на единствената българска компания, успяла да удари гонга за началото на борсова сесия на НАСДАК Антон Панайотов.

По думите му, в момента никой не търгува настоящето на компанията на Мъск, а очакването за нейното бъдеще: "Такава е тъканта на капиталовия пазар, той вярва в добрите идеи и ги възнаграждава. Той първо го поощрява и ако не проработят - ги наказва".

Илон Мъск е първият трилионер в света

Според него, Мъск, който след предлагането се превърна в първия трилионер в света, е направил добър пиар на събитието и то е успешно: "Борсите са така окабелени, че те гледат напред - дават оценка, която е свързана с бъдещето, не с настоящето. Ако погледнем числата, ще видим, че нетните потоци в СП за един месец е 25 млрд. долара средно. Това IPO събра 7 пъти повече, отколкото биха събрали всички индекси в света за месеци. Това е нещо огромно".

Все пак имаме и проблеми, казва Панайотов. В момента цената на SpeceX е като тази на Амазон, но последните имат приход от над 700 млрд. долара за последната година, а SpaceX само 18 млрд. долара. Именно затова пазарите залагат толкова много на името на Мъск. "Каква е историята на този човек? Tesla не е направила това, което се очакваше от нея като числа, но има много информация, която не разбираме. Тази компания е върха на роботизацията и Уолстрийт гледа точно това, гледа потенциала, гледа какво може да се случи. Но в края на лятото ще знаем какви са резултатите, дали тези обещания на Мъск ще се изпълнят. Тогава ще спре продажбата на идеите и ще дойде времето на числата", каза още Панайотов.

Какво сe случи

Oт края на миналата седмица светът си има трилионер - Илон Мъск. Космическата му компания SoaceX стана публична, набра рекордно количество капитал и издигна личното му богатство на много високи нива. Това не са физически, истински пари, те представляват неговата капитализация, но все пак са нещо голямо.

В исторически план по отношение на богатството Мъск има конкуренция - Джон Д. Рокфелер е притежавал огромна част от американската икономика, Андрю Карнеги е бил баснословно богат индустриалец, Манса Муса - владелят на Мали, често е описван като най-богатият човек в историята, заради контрола върху златните ресурси.

Но Мъск е различен, защото размерът на неговото богатство не идва от земя или наследство, не идва от природни ресурси и тяхната експлоатация. Идва от дялове в технологични компании, свързани с индустриите на бъдещето - електромобили, космос и изкуствен интелект. Но всъщност това, в което Мъск е наистина различен, е, че за разлика от повечето познати милиардери той вдъхновява. Успехът на току преминалото IPO на SpaceX се дължи до голяма степен на личната харизма, почти религиозната почит, на която е подложен от голяма част от феновете му, на попкултурния ореол, който сам вдигна над главата си, но и който се поддържа от милионите ръце на последователите му, които гласуват за него не с думи и постове, а с парите си.

Космосът е вдъхновяваща тема, изкуственият интелект също. Затова много хора се надяват на бъдещите печалби. Самият Мъск няколко пъти доказа, че може да постига резултати. Но числата в отчетите на SpaceX не говорят за най-великата компания на света. Такава я правят феновете му, които гарантират самосбъдващото се пророчество на неговия успех.

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