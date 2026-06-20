Силите за сигурност евакуираха президента на Коста Рика Лаура Фернандес по време на днешната ѝ обиколка на незаконна минна зона, след като в района е избухнала силна експлозия, предаде „Франс Прес“.

Консервативната популистка заяви по-късно пред репортери, че е невредима след инцидента в град Круситас близо до границата с Никарагуа. Президентът и няколко депутати са обикаляли район, известен с нелицензираните си златни мини, когато експлозията с неизвестен произход е накарала въоръжените ѝ бодигардове да я качат бързо в кола, както показват видеозаписи от мястото на инцидента.

La Presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, fue evacuada de emergencia durante su gira en Las Crucitas, tras escucharse una fuerte explosión.#CostaRica #LauraFernández pic.twitter.com/3WaLkzcxEQ — Noticias En Desarrollo (@NEndesarrollo) June 19, 2026

„Чувствах се като на филм. Хващат те за косата, хвърлят те на земята и те прибират в колата“ разказа тя, като допълни, че е в добро състояние.

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Президентът заяви пред репортери, че инцидентът доказва опасността в региона, където престъпни банди незаконно добиват злато и замърсяват околната среда.

През март Коста Рика и Никарагуа се споразумяха да си сътрудничат срещу незаконния добив по общата си граница.

Редактор: Ивета Костадинова