Жена е блъсната на пешеходна пътека на булевард „Добруджа” в Добрич, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал в петък сутринта, малко след 08:00 ч., в района на Добруджанския агробизнес център, предаде Павлина Живкова, кореспондент на БТА в Добрич.

Според първоначалната информация жената е била ударена от автобус. На мястото веднага са изпратени екипи на полицията. Пострадалата е откарана в болницата в града. Тя е била контактна, но все още няма официална информация за точното ѝ състояние.

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Редактор: Мария Барабашка