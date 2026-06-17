Днес се навършват 15 години от трагедията с Валя от Бургас, която беше блъсната на пешеходна пътека. Родителите ѝ тогава поставиха началото на една от най-разпознаваемите граждански инициативи за пътна безопасност в България – „Безопасни улици от Валя“.

На 17 юни 2011 г. тогава 12-годишната Валя Димитрова, заедно с още две нейни приятелки, пресича пешеходна пътека, когато шофьор на автомобил я помита и тя остава завинаги на 12 години. В годините след трагедията семейството започва дълга и трудна борба за промени в Закона за движението по пътищата – за по-строги наказания за убийците на пътя и за по-безопасна градска среда.

В Бургас отбелязват 12 години от движението „Червена пътека за Валя” (ВИДЕО+СНИМКИ)

В памет на Валя се ражда и националното движение „Червена пътека“. А днес близките ѝ призовават всички да поставят цвете на пешеходна пътека в нейна памет и в памет на всички деца, убити на пътя.

На мястото на трагедията вече няма пешеходна пътека, но призивът „Валя ви моли да спрете” все още е там.

„За мен лично нищо не се е променило за тези 15 години, след като виждам толкова много разплакани майки. Най-доброто, което се е случило, са всички камери, които бяха поставени. Навремето ни казаха, че не може да има на всеки ъгъл камера. Е, видя се, че може”, каза Мария Димитрова, майка на Валя.

„Всеки път след някоя сериозна катастрофа, която се отразява в медиите, се правят кампании и се приемат мерки. Тези мерки обаче са абсолютно същите като при предишната голяма катастрофа. И се вижда, че тези мерки не дават резултат. Вижда се, че продължаваме да сме на едно от първите места по брой загинали по пътищата, но продължава да се работи по един и същ начин. Не се вижда никаква промяна и това е най-лошото”, каза Михаил Попов, съорганизатор на движението.

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