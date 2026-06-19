Обвиниха мъж, упражнявал адвокатска професия, но без необходимата правоспособност. Мъжът живее в Сандански и е криминално проявен. Осъждан е 13 пъти за престъпления от общ характер, като понастоящем е реабилитиран.

В периода от лятото на 2022 г. до 10.01.2024 г. той работил като адвокатски сътрудник в адвокатско дружество в Благоевград. През 2023 г. обвиняемият се записал в няколко онлайн курса на юридическа тематика, организирани от различни образователни организации. След приключването им той подал заявление за членство в Американската асоциация на юристите (АВА) - доброволна професионална организация на адвокати, юристи и студенти по право в САЩ. Издадените му сертификати за преминати онлайн курсове и членството в АВА не представляват завършено висше юридическо образование и не дават право за упражняване на адвокатска професия в Република България.

Обвиняемият никога не притежавал юридическа правоспособност, нито някога е бил вписван като действащ адвокат в някоя от адвокатските колегии в България. Той не отговарял на задължителните изисквания на Закона за адвокатурата за правомерно упражняване на адвокатската професия.

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Въпреки това през 2023 г. мъжът започнал да се представя пред различни лица за адвокат и да предлага правни услуги. Той превеждал юридически консултации, изготвял жалби, пълномощни и други документи, подавал книжа в съдилища и участвал в съдебни производства като процесуален представител на свои клиенти.

В един от случаите обвиняемият разяснил на гражданин реда за обжалване на наказателно постановление, изготвил жалба от негово име и я внесъл в Районен съд – Петрич, където било образувано дело. Впоследствие се явил в съдебно заседание като пълномощник на жалбоподателя. След извършена проверка съдът установил, че лицето не притежава необходимата правоспособност да упражнява адвокатска професия и го отстранил от участие в производството. Материалите били изпратени на прокуратурата и на Адвокатска колегия – Благоевград, след което било образувано досъдебно производство.

Независимо от констатациите на съда мъжът продължил неправомерно да упражнява адвокатска дейност. Само месец по-късно - през март 2024 г., той отново участвал в съдебно заседание по гражданско дело в Районен съд – Петрич като процесуален представител на страна по делото, като заявил пред съда, че притежава юридическо образование, придобито в чужбина.

В хода на разследването е установено, че обвиняемият убеждавал свои клиенти да му предоставят нотариално заверени пълномощни за представителство пред съдилищата в страната, като създавал у тях убеждението, че има право да упражнява адвокатска професия.

Делото продължава в Районен съд – Петрич.

Редактор: Дарина Методиева