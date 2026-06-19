България от днес ще има свой поклоннически маршрут, който ще свързва Странджа със Созопол - градът, който съхранява мощи на св. Йоан Кръстител. Маршрутът е с дължина от 81 км и ще бъде предназначен за изминаване пеша или с велосипед, а първите, които ще поемат официално по него, ще го сторят днес от Малко Търново.

Идеята за български маршрут, вдъхновен от испанския Камино, подготвят двама българи, които живеят в Дания. Инициаторите Христина и Любомир разказват, че ползите за страната ни от този маршрут ще са много, тъй като той ще привлече туристи.

Поклоннически маршрут ще свързва Бачковския манастир с Перперикон

„Днес започва Камино България. Тръгваме с една международна група от чужбина, която е с нас да инспектира пътя. Ще бъдем шест човека днес, които са от Дания, Испания и Белгия, като планираме да пристигнем в Созопол за 23 юни вечерта, когато е официалното откриване на пътя в Созопол”, каза Любомир Мечев в ефира на „Здравей, България”. Тръгването е днес следобед в 15:15 часа.

„Всеки, изминал пътя със своя паспорт, който се подпечатва по пътя, при пристигане в Созопол получава грамота от Сливенската Света Митрополия, която е свидетелство и благословение за изминатия път”, допълни той.

„Първите, които преминаха, бяха от България. Една групичка от три жени, които тръгнаха с велосипеди. Трябваше да променят малко маршрута, защото той не беше напълно готов, но те просто не изчакаха и искаха да бъдат първите пионери. Преди няколко дена завърши една друга група от Нова Загора - осем човека, които вече минаха по маркирания маршрут”, поясни Христина Йенсен и допълни, че общо 14 човека са преминали до момента.

Повече гледайте във видеото.