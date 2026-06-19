Снимка: Цеца Алексова, NOVA; Видео: Facebook/Шофьори Несебър
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Запалили са се отпадъци недалеч от хотели и заведения
Пожар е възникнал в района на курортния комплекс Слънчев бряг, след като са се запалили отпадъци в близост до хотели и заведения. Инцидентът е станал малко след обед в петък, а на място незабавно са изпратени екипи на пожарната.
По информация на противопожарните служби в овладяването на огъня участват два специализирани автомобила с огнеборци. Пламъците са локализирани в зоната на запалването и не застрашават туристи, персонал или близките сгради.
Пожар избухна на плаж в Слънчев бряг
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Пожарникарите продължават работа по окончателното потушаване на огнището и недопускане на разпространение на огъня към съседни терени. Причините за възникването на пожара се изясняват.
Пожар изпепели заведение в Слънчев бряг (ВИДЕО)
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Заради вятъра пожарът е обхванал покрив на магазин. Освен двата противопожарни екипа, към Слънчев бряг са изпратени още два, за да се справят с огъня. Към момента няма опасност за близкия хотел.
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