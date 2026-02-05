Снимка: Стопкадър
Запалила се е каравана
Пожар възникна в четвъртък следобед на плажа в курортния комплекс Слънчев бряг. Огънят е обхванал каравана, която през летния сезон е била използвана като заведение, но към момента е била зазимена и не е работела.
Сигналът за инцидента е подаден в 16:17 часа, съобщи директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас, комисар Николай Николаев. На място незабавно са изпратени два екипа на пожарната от Несебър, които са се включили в гасенето на пламъците.
Назначават ДНК експертиза след пожара в къща в Тетевенско
Към момента няма данни за пострадали хора.
