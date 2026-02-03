Ще бъде назначена ДНК експертиза на кости, открити при пожара в къща в тетевенското село Черни Вит, съобщи кореспондентът на БТА в Ловеч Светломира Анастасова.

Огънят избухнал на 28 януари по обяд в имота, разположен в отдалечен и труднодостъпен район в балканското село, без достъп до шосе.

Издирват възрастни мъж и жена след пожар в къща в Тетевенско

По информация на полицията къщата е обитавана от жена на 94 години и 78-годишен мъж. По данни на роднини двамата са били в къщата по време на произшествието. От ДНК експертизата на намерените кости следва да стане известно дали те двамата са загиналите при пожара.

Редактор: Ралица Атанасова