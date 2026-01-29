Пожар възникна в къща край тетевенското село Черни Вит, в отдалечен и труднодостъпен район, без достъп до пътна връзка, съобщават от ОД на МВР в Ловеч.

Имотът е обитаван от жена на 94 години и мъж на 78. Към мястото са изпратени незабавно екипи на пожарната и полицията. Огънят е унищожил около 80 кв. м от сградата, но огнеборците са спасили други три постройки.

Пожарите в страната са се увеличили с 30% на годишна база

По данни на роднини двамата обитатели на къщата са се намирали в нея по време на произшествието. Към момента тела не са открити поради висока опасност от срутване на сградата. Издирвателните дейности и огледи продължават. По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава.

Редактор: Цветина Петкова