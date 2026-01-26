Пожарите в страната са се увеличили с 30% на годишна база, сочат данните на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Само през последните дни трагични инциденти в София отнеха човешки животи – една жена загина при пожар през уикенда, а двете ѝ деца са в реанимация заради тежко обгазяване. На 16 януари три жени загубиха живота си при друг пожар в столичния квартал „Свобода“.

По темата в ефира на NOVA NEWS говори комисар Калоян Дончев, началник на Националния оперативен център към ГДПБЗН. По думите му основните причини за увеличения брой пожари в домовете са неизправни електрически уреди и отоплителни съоръжения, които се използват интензивно през зимния сезон.

„Често се използват уреди, които не са технически изправни. Kомините не са почистени и обезопасени, а това създава сериозен риск“, обясни комисар Дончев. Той подчерта, че макар отоплителният сезон да е ключов фактор, натоварването на пожарните служби не е ограничено само до зимата.

През последните години, по думите му, летните месеци също са изключително тежки заради мащабните горски пожари. Те се развиват по различен начин в сравнение с преди десетилетие и изискват значителен ресурс. „Имали сме дни с над 300 сигнала за пожари“, посочи той.

Статистиката от началото на тази година показва около 1900 пожара, при малко над 1500 за същия период на миналата година. Битовите пожари са значителна част от инцидентите, като именно при тях се отчита и най-голям брой жертви.

Тревожна е и тенденцията при загиналите – 24 жертви от началото на годината, при 15 за същия период на миналата година. „За съжаление, има ръст и при жертвите“, потвърди комисар Дончев.

По отношение на реакцията при инциденти той обясни, че при повишен риск се въвеждат усилени и изнесени дежурства, допълнителни екипи и постоянно наблюдение. Към момента системата разполага с достатъчно ресурси, за да се справя с натоварването, увери той.

Комисар Дончев отправи и конкретни препоръки към гражданите – да използват само сертифицирани електрически уреди, да не претоварват електрическата мрежа, да изключват уредите и зарядните устройства, когато не се използват, както и да поддържат комините и отоплителните уреди на твърдо гориво в изправност.

При възникване на пожар най-опасният фактор е димът, подчерта той. „Димът е по-опасен от пламъците – дори едно вдишване може да доведе до загуба на съзнание“, предупреди комисар Дончев. Ако евакуацията не е възможна заради задимяване, той препоръчва хората да се изолират в помещение, да затворят и уплътнят вратите и да изчакат пристигането на пожарните екипи, които в големите градове достигат до мястото на инцидента в рамките на 10–15 минути.

В края на разговора комисар Калоян Дончев подчерта, че няма универсално време за безопасна евакуация, тъй като условията при всеки пожар са различни. Той призова гражданите да не подценяват рисковете и да подават сигнал възможно най-бързо.

Редактор: Цветина Петкова