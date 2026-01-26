Две деца - близначки на възраст година и 11 месеца, загинаха при пожар във врачанското село Липница, Община Мизия. Това съобщиха от Пожарната.

Според очевидци децата били оставени за кратко без надзор, тъй като бавачката им отишла да донесе дърва.

От горящия дом са изведени още четири деца. Спасил ги възрастен мъж.

Причината за пожара, според първоначалния оглед, е необезопасен комин. Проверява се и версията за възникнало късо съединение.

"Едното дете изгоря вътре. Другото го изкарахме, но и то се беше нагълтало с дим и почина", разказа дядото на загиналите Багрян Каменов.

Според бавачката всичко е станало изведнъж, докато децата спелит. "Аз излязох да взема дърва и не помня нищо повече. По време на пожара изведохме няколко деца, с помощта на една комшийка", каза Маргарита Трифонова.

През последните 24 часа пожарните екипи са реагирали общо на 90 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 63 пожара. Материални щети има при 26 пожара, 18 от които - в жилищни сгради.