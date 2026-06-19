Всички участници в изборите на 19 април 2026 г. - 14 партии, 10 коалиции и един инициативен комитет, подадоха отчети пред Сметната палата за приходите и разходите си във връзка с предизборната кампания.

Отчетите на участниците в изборите, както и информация за направените дарения и дарителите са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК).

Сметната палата започна одит на финансирането на предизборните кампании на участниците в изборите за народни представители за Народно събрание, проведени на 19 април 2026 г. Одитират се случаите, когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания от даден участник са над 511,29 евро (1000 лева).

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Одиторите ще проверяват дали декларираните приходи и разходи по време на предизборната кампания съответстват на реално извършените. Според подадените данни от участниците в изборите по време на предизборната кампания към Единния регистър по Изборния кодекс на Сметната палата, обобщената статистика показва:

♦ Общият размер на направените парични дарения сега е два пъти по-висок в сравнение с изборите през октомври 2024 г.:

Общ размер на направените парични дарения на участниците на 19 април 2026г.: 1 300 978,76 евро

Общ размер на направените парични дарения на 27 октомври 2024 г : 664 693,76 евро.

♦ Общият брой на направените парични дарения е 3,3 пъти по-голям през 2026 г. в сравнение с изборите през октомври 2024 г.:

Общ брой на направените дарения от физически лица на участниците на 19 април 2026 г.: 844

Общ брой на направените дарения от физически лица на участниците на 27 октомври 2024 г.: 250.

Редактор: Цветина Петрова