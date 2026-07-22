Снимка: Цеца Алексова, NOVA/ Видео: БГНЕС
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Камионът удари две коли, един човек загина
В сряда, от 13:30 до 14:30 ч., автомагистрала „Тракия” беше напълно затворена за движение и в двете посоки. Причината е извършване на повторен оглед на местопроизшествието от тежката катастрофа с обърнат камион, при която загина един човек.
По искане на ОДМВР – Бургас и със заповед на Агенция „Пътна инфраструктура”, трафикът за този един час беше пренасочен по обходен маршрут по стария път - пътен възел „Петолъчката” - Карнобат.
Апелативният съд в Бургас пусна под домашен арест шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на „Тракия“
Припомняме, че тежкият инцидент стана на 11 юли на 312-ия километър на аутобана. Тогава 56-годишният водач на тир Ангел Илиев премина през разделителната мантинела и удари два леки автомобила. При сблъсъкa загина един мъж, а други двама бяха ранени.
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Преди дни Апелативният съд в Бургас отмени първоначално наложената мярка „задържане под стража” на шофьора на камиона и постанови той да бъде пуснат под домашен арест с електронно наблюдение.
Илиев е с повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на един човек при ПТП и нанасяне на средна телесна повреда на други двама. С прокурорско постановление книжката му беше отнета. За извършеното престъпление законът предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода.
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