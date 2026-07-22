Севлиево осъмна под засилен полицейски контрол в сряда. От ранните часове на деня в цялата община се провежда мащабна акция срещу наркоразпространението и битовата престъпност, разпоредена от началника на ОД на МВР-Габрово старши комисар Илиян Иванов.

СДВР задържа мъж, укрил голямо количество дрога в радио на автомобил

В операцията бяха включени екипи на областната дирекция, местното районно управление и жандармерията. Проведоха се претърсвания на няколко адреса, където вече са открити наркотици и има задържани.

Иззети са четири вида наркотични вещества - 80,5 грама марихуана, 59 грама метамфетамин, 2 грама хашиш и 0,6 грама екстази. Намерени са още две електронни везни, парична сума в размер на над 10 000 евро и шест монети, част от които са с белези на културно-историческа ценност. Задържани са трима души - двама криминално проявени мъже на 40 и 46 години и жена на 36 години.

Снимка: БГНЕС

Униформените издирваха и лица, обявени за общодържавно търсене, и извършваха проверки по Закона за гражданската регистрация.

Паралелно с акцията за противодействие на престъпността се проведе и такава срещу пътния травматизъм, като се следеше за пияни, дрогирани и неправоспособни шофьори.

Проверени са 660 лица, сред които 12 лица от криминалния контингент, както и 532 моторни превозни средства. Установено е едно лице, обявено за общодържавно издирване, а две лица са задържани за нарушаване на обществения ред. При контролната дейност на пътя са установени 39 случая на превишена скорост. За други нарушения на ЗДвП са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения и са наложени 63 глоби с фиш. Съставени са 5 протокола по чл. 81 от Закона за МВР, 4 протокола по чл. 65 от Закона за МВР и са издадени 4 полицейски разпореждания по чл. 64 от Закона за МВР.

Акцията в Севлиево продължи през целия ден. В операцията участваха служители на ОДМВР - Габрово, Районно управление - Севлиево и Дирекция „Жандармерия“.