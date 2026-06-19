Софийският районен съд уважи искането на Софийската районна прокуратура и наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража” на 15-годишен младеж, обвинен за грабеж и нанасяне на телесна повреда.

Прокуратурата е привлякла момчето към наказателна отговорност за това, че на 14 юни 2026 г. в София е отнело вещи от мъж чрез открита заплаха. Според данните по делото, непълнолетният е принудил пострадалия с думите: „Извади си парите от джоба и ми ги дай, иначе ще те набия!”.

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Срещу младежа е повдигнато обвинение и за това, че в съучастие с друг непълнолетен е нанесъл редица удари с юмруци и крака в главата и тялото на жертвата.

Вследствие на жестокия побой на нападнатия мъж е причинена средна телесна повреда. Тя се изразява в обезобразяване на лицето с разкъсно-контузни рани, счупване на носните костици и загуба на съзнание, довела до временно опасно за живота състояние.

От прокуратурата уточняват, че деянието е извършено по хулигански подбуди на публично място, при явно незачитане на обществения ред и правата на личността.

Редактор: Мария Барабашка