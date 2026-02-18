30-годишен мъж е обвинен в побой над собствения си баща. Вече събраните по случая доказателства сочат, че на 14 февруари, в жилище в столичния квартал „Люлин“, обвиняемият е ударил баща си с юмрук в главата, след което го намушкал с нож в крака.

По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на дежурен прокурор заподозреният е задържан за срок до 72 часа. Наблюдаващият прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд за налагане на постоянен арест. Състав на съда се е съгласил с искането. Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Редактор: Цветина Петкова