Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на 39-годишен мъж за това, че е нанесъл побой на жената, с която живее, и забил нож в крака ѝ. Престъплението е извършено на 7 февруари в апартамент в кв. "Ботунец" в София.

Според прокуратурата мъжът с инициали И.И. нанесъл удари с юмрук в ребрата на жената, стискал я с едната си ръка за шията, а след това забил кухненски нож в дясното ѝ бедро. Деянието е извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие, сочи прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство. Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража".

