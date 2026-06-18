Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (18.06.2026 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (18.06.2026 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (18.06.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (18.06.2026 - сутрешна) 18 юни 2026 06:06 Прогноза за времето (17.06.2026 - обедна) Прогноза за времето (17.06.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (16.06.2026 - обедна) Прогноза за времето (16.06.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (15.06.2026 - обедна) Прогноза за времето (15.06.2026 - сутрешна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ивета Костадинова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Окончателно: Депутатите гласуват нов дълг от 3,8 млрд. евро Новият кабинет и общините ще проведат национална среща От слънчев удар до морски таралежи: Опасностите, за които да внимаваме по време на лятната почивка Възможна ли е забрана на социалните мрежи за деца под 16 години у нас? Картини за 480 хиляди евро бяха продадени на аукцион в София Нощни пеперуди превзеха Русе Катастрофа между две коли и тир във Великотърновско, има пострадало дете (СНИМКИ) Наръчник за поколението Z: Как да превърнем идеята в успешен бизнес? Юлиян Петров: Матурите след 4 и 10 клас не носят достатъчно добавена стойност и създават излишен стрес за учениците Ученик от Ямбол спечели европейското състезание за млади автомеханици Георги Пеев: Железопътният транспорт е нашата ахилесова пета Голям пожар в София (ВИДЕО+СНИМКИ) Любомир Кючуков: Палежът на дипломатически коли в Скопие е резултат от случващото се между България и РСМ Кметът на Пловдив издаде заповед за спиране на скандалния строеж край река Марица Правната комисия в НС променя Закона за съдебната власт Километрично задръстване по "Тракия" (ВИДЕО) Шефът на КЕВР обясни на какво се дължи очакваното поскъпване на тока Иван Шишков: Лично ще отговарям за Агенция "Пътна инфраструктура" Бизнесмен и училищен директор в Кърджали са задържани за злоупотреби с обществена поръчка Столичната община - все по-близо до решаване на кризата с боклука в шест квартала Работна група в КФН ще разработи нов режим на сезонна застраховка за мотоциклети Седмият медицински хеликоптер пристигна у нас Асен Тутеков ще е и.ф председател на Държавна агенция „Разузнаване“ Кабинетът одобри квота за по-слабо представения пол в ръководствата на публичните компании Вижте верните отговори на НВО по БЕЛ за 7 клас Правителството одобри следващата стъпка за придобиването на новите 3D радари за армията Разбиха престъпна група за нелегален трафик на мигранти, задържани са 23 души Публикуваха верните отговори на НВО по БЕЛ в 10 клас Най-голямата болница в Източна България пред колапс Външният министър: България подкрепя икономическите санкции срещу Москва, но не в енергийния сектор и за руския патриарх Проф. д-р Димитър Масларов: Прекаленото използване на технологиите и скролването крият рискове за здравето на детския мозък Илияна Йотова: Коалиция между потребители и производители ще пребори високите цени Летният сезон започна: Какви са прогнозите на туристическия бранш Повдигнаха две обвинения на Стоян Колев и удължиха ареста му Два трамвая се удариха в София (СНИМКИ) БАБХ спря над 277 тона стоки от трети държави на границата през май Възможно ли е и България да забрани социални мрежи за деца „Прогресивна България“ номинира Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК Прогноза за времето (17.06.2026 - обедна) Българският парламент осъди палежа на дипломатическите автомобили в Скопие Валентина Каролева: Как се „отглежда” щастие след болката Взеха шофьорската книжка на 19-годишна с 10 фиша за различни нарушения Димитрина Горанова: За летния сезон ще разчитаме на туристи от традиционните пазари Петима задържани след масов бой в Гърмен Българските евродепутати с писмо за палежа на колите пред посолството в Скопие Има ли алтернатива за управлението на страната сред опозиционните партии Двама загинали и трима тежко ранени при челна катастрофа в Благоевградско Продължава издирването на 47-годишния мъж от Казанлък ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА