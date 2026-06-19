Последваха остри реакции от парламента, след като премиерът Румен Радев обяви, че България ще наложи вето върху 21- вия пакет от санкции срещу Русия , ако в тях бъде включен руския патриарх Кирил.

С декларация ГЕРБ осъдиха остро позицията на българското правителство за санкциите срещу Москва. „Религиозният авторитет не може да служи като основание за политически имунитет. Като става дума за енергийна сигурност- спор няма. Защитата на патриарх Кирил не прави България по-влиятелна, не укрепва позициите ни в ЕС. Единствено създава впечатление, че, когато Европа се противопоставя на руските инструменти, България е избрала да защитава един от тях”, категоричен е Даниел Митов от ГЕРБ-СДС.

Критика дойде от ПП и ДБ.

„Заявката за вето върху санкциите е стратегическа грешка. Не трябва България да бъде изолирана от вземането на решения в Европейския съюз. За съжаление, виждаме, че България се превръща в Орбан. Аз не искам България да бъде Унгария. С първото си заседание Радев взе позицията, която досега заемаше бившият унгарски премиер”, посочи Божидар Божанов от „Демократична България”.

„Нашето становище е , че с тази позиция примерът Радев ще изолира България от европейските си партньори, а това ще има сериозни политически и икономически последствия. С тази позиция той подмени българския национален интерес с чужд и всъщност вредата ще бъде нанесена върху нас. Лицето, което Радев защитава, освен с духовния си сан, е известно с това, че е висш полковник от Руските тайни служби”, заяви Николай Денков от „Продължаваме Промяната”.

Единствено от „Възраждане” поискаха санкциите срещу Русия да отпаднат изцяло. „Когато се борим за финансовото си оцеляване, е важно тези санкции да бъдат премахнати. Радев ще наложи вето не заради икономическия пакет, който касае нас, а само заради руския патриарх”, смята Цончо Ганев.