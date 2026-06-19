Примирието, което беше обявено през октомври в ивицата Газа, е „смъртоносна илюзия“ за децата и младите хора, заяви днес говорителят на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) Джеймс Елдър, цитиран от ДПА. Той съобщи, че от октомври са били убити 265 непълнолетни, 90% от които при израелски удари. Някои деца са загинали при взривяването на боеприпаси, останали сред развалините в Газа.

„Тези деца не са убити във военна зона. Те са убити в домовете си. В училищата си. Докато играят футбол. Ловейки риба. Те са простреляни, взривени, ударени от дронове квадрокоптери“, подчерта Елдър.

Най-малко четирима палестинци бяха убити при израелски атаки в ивицата Газа

Сред тях е 2-годишно дете, което е простреляно тази седмица, както и 13-годишно дете, улучено от куршум в палатката, в която живеело. 12-годишно момиче е било простреляно в областта на гърдите от оръжие, монтирано на кран, докато е било в палатката на семейството си. 3-годишно дете е било улучено в лицето от куршум, изстрелян от дрон.

Лекарите правят всичко по силите си, за да лекуват тежките наранявания, които ще имат последици за цял живот, заяви Елдър.

„Трябва да спрем да приемаме ненормалното за нормално. Фактът, че деца продължават да бъдат убивани в такъв мащаб по време на примирие, би трябвало да тревожи всяко правителство и всяка институция, която твърди, че защитава международното право“, каза говорителят на УНИЦЕФ. По думите му липсва политическа воля за слагане на край на убийствата на деца.

Редактор: Цвета Лазаркова