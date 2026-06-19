Холивудската актриса и носителката на „Оскар" Ан Хатауей очаква третото си дете, предаде "Асошиейтед прес".

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Тя публикува видео в Instagram, в което се усмихва, докато показва коремчето си, и бързо излиза от кадър. 43-годишната актриса е озаглавила клипчето Baby, I'm yours ("Скъпи, аз съм твоя") и като музикален съпровод е използвала хита на Барбара Люис със същото заглавие.

Помолен за потвърждение, говорител на холивудската звезда е отговорил: „Мисля, че видеото е доста очевидно". Ан Хатауей и съпругът ѝ Адам Шулман вече са родители на две момчета - Джонатан и Джак.

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Новината за третата ѝ бременност идва в доста натоварен период за актрисата, чиито филми тази година включват "Дяволът носи Прада 2", "Майка Мери" и "Одисея", отбелязва "Асошиейтед прес".

Редактор: Станимира Шикова