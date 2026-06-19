Областната дирекция на МВР в Стара Загора издирва 84-годишната Мария Иванова Дилева по молба на близките ѝ. Жената е с постоянен адрес в град Гълъбово и е в неизвестност от 16 юни, а сигнал в полицията е подаден вчера, информира кореспондентът на БТА в Стара Загора Емил Димов.

Жената е на видима възраст 80-85 години, има слабо телосложение, бяла коса и е с ръст около 164 см. Облечена е със зелена жилетка и червена рокля на точки, обута е с тъмни гумени чехли и чорапи. Носи в себе си лични документи, мобилен телефон и черна найлонова торбичка, обясниха от областната дирекция и призоваха всеки, който има някаква информация за жената, да се обади в полицията незабавно.

Откриха издирвания 47-годишен мъж от Казанлък

Това е поредното обявление на МВР в Стара Загора за издирван човек през този месец. На 16 юни за издирване беше обявен 47-годишен мъж от Казанлък, а дни по-рано полицията участва в търсене на 62-годишна жена от павелбанското село Александрово, чието тяло беше открито в землището на селото. В началото на юни полиция и доброволци издирваха двегодишно дете от село Александрово.

Редактор: Цветина Петрова