В петък гости в студиото на „Пресечна точка” бяха преводачът Мариана Хил, историкът Радослав Илиев и експертът по сигурност Милен Иванов.

Първата дискусия беше по повод срещата на българския премиер Румен Радев и украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел, след като стана ясно, че страната ни е готова да наложи вето върху 21-ия пакет санкции срещу Русия, ако патриарх Кирил остане в тях.

След това гостите обсъдиха световния отзвук на DARA и „Бангаранга” и последната социология на агенция „Мяра”, която показа, че над 60 на сто от българите се гордеят с успеха й.

Целия разговор чуйте във видеото.