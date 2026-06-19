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Коментар на Мариана Хил, Радослав Илиев и Милен Иванов
В петък гости в студиото на „Пресечна точка” бяха преводачът Мариана Хил, историкът Радослав Илиев и експертът по сигурност Милен Иванов.
Първата дискусия беше по повод срещата на българския премиер Румен Радев и украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел, след като стана ясно, че страната ни е готова да наложи вето върху 21-ия пакет санкции срещу Русия, ако патриарх Кирил остане в тях.
След това гостите обсъдиха световния отзвук на DARA и „Бангаранга” и последната социология на агенция „Мяра”, която показа, че над 60 на сто от българите се гордеят с успеха й.
Целия разговор чуйте във видеото.
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