Успешни модели се включиха в необичайно модно ревю в Бургас, в което приказни герои от анимационните филми дефилираха в своеобразни облекла. На открито край морето зрителите видяха Круела Девил, Рапунцел, русалката Ариел, Покахонтас и Червената шапчица.



Водещи на модното представление бяха Клеопатра и Херкулес, а музикално изпълнение направиха Злодеида и пепеляшка. Ревюто имаше за цел и да подпомогне учениците от Националното училище по музикални и сценични изкуства „проф. Панчо Владигеров“, които се включиха към професионалните модели с перформънси от „Алиса в страната на чудесата”, „Принцът на Египет и „Лебедово езеро”.

Vogue World: Hollywood - празник на киното и висшата мода (СНИМКИ)



Организаторът Ваня Маринова смята, че такова събитие вдъхновява много млади хора, които биха искали да покажа своето творчество по различен начин. Участници пък споделиха, че това ревю за тях е едно хубаво предизвикателство.

Редактор: Цветина Петрова