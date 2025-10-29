Лос Анджелис беше домакин на изключително стилен спектакъл, разказващ истории - Vogue World: Hollywood. Събитието е впечатляващ празник на киното и висшата мода, а също така и световните знаменитости.

Съчетавайки величието на класическия Холивуд с иновациите на съвременната мода, шоуто превърна града в жив киносет, с дизайнери, актьори и художници, споделящи светлината на прожекторите.

Нощта събра някои от най-разпознаваемите имена в света.

В ГАЛЕРИЯТА ТУК вижте някои от моментите, уловили енергията, креативността и мащаба на събитието.

