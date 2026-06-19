Геополитическите рискове, климатичните предизвикателства и ускореното навлизане на технологиите оформят нова реалност, в която политиките трябва да бъдат едновременно по-гъвкави и по-решителни, а за защитата на икономиките от външни шокове трябва да се инвестира в диверсификация на източниците, устойчива инфраструктура и по-тясно сътрудничество между надеждни партньори. Това стана ясно по време на разговора между заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев и Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ).

Двамата обсъдиха актуални икономически и финансови въпроси в рамките на редовната среща на нидерландско-белгийската група в Международния валутен фонд и на нидерландската група в Световната банка, която се провежда в България.

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Донев запозна Георгиева и с приоритетите на българското правителство и перспективата пред фискалната политика на страната. Той информира, че в момента активно се работи по финализирането на проекта на бюджет на страната за 2026 година. Стартиран е и процес на фискална консолидация, така че България да се върне в рамките на референтните граници на Пакта за стабилност и растеж и към дългосрочна устойчивост на публичните си финанси.

По-късно през деня Гълъб Донев проведе среща с ръководителя на мисията на Фонда за България Фабиан Борнхорст. По време на разговорите бяха обменени мнения за мерките и политиките, които правителството планира и реализира във финансовата и икономическата сфери. Обсъдени бяха и предстоящите визити на мисията на МВФ в страната ни.

Редактор: Цветина Петрова