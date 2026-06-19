Снимка: Пресцентър Министерство на финансите
Акцент в разговора бяха и инвестициите в дигитални умения и изкуствен интелект
Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев се срещна с Антонела Басани – вицепрезидент на Световната банка за Европа и Централна Азия. В разговора участва и заместник-министърът на финансите Методи Методиев.
Дискутирани бяха въпроси, свързани с нарастващите икономически и социални предизвикателства в международен мащаб.
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„За да градим устойчиво бъдеще, наша споделена отговорност е да гарантираме, че ползите от растежа достигат до всички хора. Това е не просто въпрос на социална справедливост, а икономическа необходимост за поддържане на стабилността“, заяви Гълъб Донев.
Акцент в разговора бяха и инвестициите в дигитални умения и изкуствен интелект, които ще модернизират икономиките и ще повишат производителността, а това, от своя страна, ще допринесе за устойчив растеж.Редактор: Цвета Лазаркова
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