„Една от най-важните ни задачи е да развиваме професионалната администрация. Не говоря за такава, която изпълнява механично разпореждания. Имам предвид администрация, която мисли, предлага решения според закона, предупреждава за проблеми и носи паметта на институциите“. Това каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев на церемонията за връчване на наградите на УНСС за най-добра администрация.

Събитието се проведе днес в аула „Максима“ на висшето училище с участието на депутати, кметове, представители на държавните институции, научните среди, социалните партньори.

„Администрация с висока професионална експертиза, с морални устои и без политически обвързаности е най-добрата имунна система на държавата“, подчерта Гълъб Донев, който е и председател на Съвета за административна реформа на МС. „Отминалият период на политическа нестабилност и често сменящи се правителства беше период на политически експерименти с държавата и изтощение за държавните служители, които често трябваше да избират между професионалната си съвест и удобството да замълчат“, допълни вицепремиерът и посочи, че „добрият синхрон и взаимодействие между политическо ръководство и администрация е важна предпоставка за стабилно и успешно управление“.

Гълъб Донев пред Съвета ЕКОФИН: Целта на България е икономически растеж и дългосрочна финансова устойчивост

„Възможностите, които предлага изкуственият интелект, налагат нови стандарти за работа пред държавните служители. Но технологията няма да замени отговорността. Подписът под експертното становище остава човешки, макар и електронен“, каза министър Донев. Той поздрави УНСС за инициативата за днешните отличия, които показват добрата работа на държавните служители в български институции.

Университетът връчва наградите си за най-добра администрация втора поредна година, номинациите се правят по научна методология, разработена от екипа на Института по икономика и политики към УНСС.

В рамките на церемонията вицепремиерът Донев връчи четирите големи награди за най-добра администрация за 2025 година - на Министерството на електронното управление (сега Министерство на иновациите и дигиталната трансформация), на Националната агенция за приходите, на община Бургас и на областна администрация София.

Министерството на финансите също бе отличено в категория „Най-ефективна администрация“, а в знак на уважение министър Гълъб Донев получи почетния медал на Университета за национално и световно стопанство, чийто възпитаник е.

Пред журналисти министърът на финансите Гълъб Донев коментира, че в момента цялото внимание е насочено към изготвянето на бюджета за 2026 година. „Търсим онзи подход и онези мерки, които да ни доведат към реалното състояние на финансите в държавата“. Според него до края на юни цялата процедура по разработване и съгласуване на проекта на Закон за държавния бюджет трябва да приключи и проектът да бъде внесен в Народното събрание до края месеца. Паралелно с това се подготвят и съответните изчисления и параметри за проектобюджет 2027.

„Наградата, която получих, е за всеки един служител на Министерство на финансите. Всички колеги работят професионално, всеотдайно и отговорно, работят в полза на гражданите и на обществото“, каза главният секретар Таня Георгиева, която взе приза от името на министерството. Тя благодари от сърце и изрази надежда, че следващата година МФ ще заслужи голямата награда.

Редактор: Ивета Костадинова