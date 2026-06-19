Израел и "Хизбула" се споразумяха за прекратяване на огъня. Решението влиза в сила в 16:00 часа местно време в петък, съобщи висш американски служител пред "Ройтерс".

Той допълни, че преговарящите от страна на САЩ и Катар са изготвили сделката с помощта на Иран. „Разбираме, че след размяната на огън по-рано днес Израел и "Хизбула" вече са в прекратяване на огъня", подчерта още той.

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Новината за примирие идва след като 18 души бяха убити в Южен Ливан при израелски атаки тази нощ. Израелската армия съобщава, че четирима от нейните войници също са били убити. Израелските отбранителни сили (IDF) също така заявиха по-рано, че са ударили 80 цели, свързани с подкрепяната от Иран въоръжена групировка "Хизбула", и са убили „десетки“ нейни членове.

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Събитията идват ден след като САЩ и Иран подписаха споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток, включително окончателно прекратяване на военните действия в Ливан.

Редактор: Цветина Петрова