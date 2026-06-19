Първият дипломат на Иран заяви, че вече подписаното споразумение за прекратяване на войната със Съединените щати изисква от Израел да се изтегли от Ливан – условие, което Израел вече отхвърли и което би могло да провали сделката, водейки до възобновяване на пълномащабната война.

Сделката, която е между САЩ и Иран, първоначално не бе направена публично достояние, а официалните лица предлагаха противоречиви тълкувания на това, което се съдържа в нея. Въпреки че Израел не е страна по споразумението, той е част от войната, след като се присъедини към САЩ в нанасянето на удари срещу Иран на 28 февруари. Тел Авив също така се сражава с подкрепяната от Иран въоръжена групировка „Хизбула“ в Ливан и завзе големи части от тази страна.

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Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че продължаващата окупация на Южен Ливан от страна на Израел би нарушила споразумението. „Без изтеглянето на израелските сили от териториите, които те окупираха по време на тази война, тя не е напълно приключила”, каза Арагчи.

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Американски служител, пожелал анонимност, за да обсъди рамките на споразумението, заяви, че сделката не призовава за изтегляне на Израел. Израелският премиер Бенямин Нетаняху пък заяви, че Израел ще остане в Ливан и в създадената „буферна зона” „толкова дълго, колкото е необходимо”.

Преговорите за прекратяване на войната и преди са били съпътствани от подобни разногласия, което доведе до продължително, но нестабилно прекратяване на огъня. То не успя да прерасне в траен край на враждебните действия и остави Ормузкия проток – ключов воден път за световните енергийни доставки, на практика затворен.

След като Доналд Тръмп и иранският президент Масуд Пезешкиан вече подписаха меморандума за разбирателство, външният министър Арагчи потвърди, че следващият кръг от преговорите ще започне в петък в Швейцария.

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Пакистан заяви, че сделката призовава за незабавно и постоянно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан, за което Иран отдавна настоява. Но призивът на Арагчи за пълно изтегляне на Тел Аввив добавя ново усложнение.

Това поставя Израел пред дилема, тъй като той се опитва да отслаби военните способности на „Хизбула”, без да подкопава споразумението, подкрепяно от най-важния му съюзник – Съединените щати. Израел нахлу в Южен Ливан, след като „Хизбула” изстреля ракети през границата през първата седмица на войната. Оттогава насам той разшири военното си присъствие до нива, невиждани от десетилетия, и нанесе удари по цели дълбоко в Бейрут.

Въпреки че „Хизбула” е отслабена, тя запазва способността си да нанася удари по Израел, оставяйки открити въпроси относно ефективността на израелската кампания.

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Преди подписването, Нетаняху не бе виждал меморандума за разбирателство между САЩ и Иран, заяви запознат със ситуацията, пожелал анонимност, за да обсъди подробности при закрити врата. Друг източник, който също пожела анонимност, за да обсъди частните разговори между Израел и САЩ, заяви, че израелските официални лица не са искали меморандума от американските преговарящи.

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Кабинетът на Нетаняху не отговори веднага на молбата за коментар. Белият дом отказа да коментира дали Нетаняху или израелските официални лица са се запознали предварително със споразумението.

Израелският посланик в САЩ Йехиел Лейтър заяви пред NPR, че макар Израел да не знае подробностите по сделката, очевидното включване на Ливан е „ненужно и безполезно”.

Мащабът на израелските удари на моменти отваряше публичен разрив между техните лидери. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери, че „не е доволен от начина, по който Израел се е справил с Ливан и с „Хизбула”.

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„Това просто продължава вечно”, каза той за израелската стратегия. При израелските удари в Ливан са загинали хиляди души, включително стотици цивилни, а над 1 милион са били разселени.

„Израел се бори с „Хизбула“ твърде дълго и твърде много хора биват убивани”, добави Тръмп. Според The Guardian, американският президент дори е предположил, че сирийското правителство би могло да свърши „по-добра работа“ в справянето с „Хизбула“, отколкото Израел.

⇒ Ливанското правителство приветства перспективите за прекратяване на огъня

Израел и ливанското правителство влязоха в свои собствени преки преговори с посредничеството на САЩ, в които „Хизбула” не участваше. Тези преговори доведоха до няколко обявени спирания на огъня, които така и не бяха приложени на практика.

Ливанските официални лица първоначално се опитаха да държат Ливан настрана от преговорите между САЩ и Иран, не желаейки да изглеждат задължени на Иран, но впоследствие приветстваха съобщението, че сделката за прекратяване на войната между САЩ и Иран включва и прекратяване на огъня в Ливан.

Последните коментари на Арагчи изглежда съвпадат с разбирането на регионални служители, които имат преки познания за споразумението. Служителите, говорещи при условие на анонимност, за да обсъдят преговорите при закрити врати, заявиха, че то би изисквало от Израел да напусне почти цялата територия, която окупира в Ливан, минус няколко точки на хълмове по протежение на границата, завзети по-рано.

Служителите твърдят, че Иран е настоявал споразумението да включва Ливан в последните дни на преговорите.

Мироопазващите сили на ООН в Ливан, известни като ЮНИФИЛ (UNIFIL), съобщиха, че Израел и „Хизбула” все още си разменят огън, но на „значително по-ниско ниво”, заяви говорителят на ООН Стефан Дюжарик.

⇒ Много въпроси възникват преди церемониалното подписване

Други важни въпроси тегнат над вече подписаното споразумение. То има за цел да осигури смислено примирие в продължилата месеци наред война, която отне живота на хиляди хора в Близкия изток и повиши цените на горивата, храните и други основни стоки далеч извън пределите на региона.

Меморандумът предвижда „незабавно“ отваряне на Ормузкия проток с пълно възобновяване на морския трафик „без такси”, както и вдигане на американската военноморска блокада на иранските пристанища, съобщава The Guardian, позовавайки се на американски служители.

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Най-малко два петролни танкера напуснаха Иран във вторник и пресякоха американската военна блокада, без да бъдат спрени, показват уебсайтовете за проследяване на кораби. Те представляват първият износ на суров петрол от Иран за последните два месеца, съобщи уебсайтът за проследяване на търговското корабоплаване TankerTrackers.com.

Сайтът посочва, че е потвърдил заминаването на плаващите под ирански флаг танкери Diona и Hero II със сателитни снимки и че те са превозвали общо 3,8 милиона барела ирански суров петрол. Централното командване на САЩ заяви, че няма коментар.

Какво съдържа проектът на рамковото споразумение между САЩ и Иран

Следващата стъпка е САЩ и Иран да започнат 60-дневни преговори за достигане до финална сделка, в които ще се обсъжда иранската ядрена програма и евентуалното вдигане на санкциите.

Пактът включва и възможността за освобождаване на замразените средства на Иран и инвестиционен фонд от 300 млрд. долара в помощ на следвоенното възстановяване на Иран, ако Техеран изпълни определени критерии. По-късно Тръмп заяви, че Съединените щати няма да „инвестират” преки средства в Иран.

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Американските официални лица все още не са обяснили как виждат решаването на въпроса с иранската ядрена програма в рамките на споразумението, включително кой ще отговаря за проверката дали Иран спазва условията и кой ще унищожи или премахне високообогатения уран, за който се смята, че е заровен под ядрените обекти, които бяха сериозно повредени от ударите на САЩ миналото лято.

Според The Guardian, Иран се е съгласил на „разреждане“ на своя запас от обогатен уран на място. Остава неясно обаче дали Техеран ще приложи това безпроблемно, особено предвид съпротивата на хардлайнерите.

Тръмп: Постигнатото споразумение за прекратяване на огъня с Иран не е окончателно

Тръмп заяви, че е отворен да изпрати споразумението в Конгреса на САЩ за преглед. Републиканците в Капитолия заявяват, че искат Тръмп да предостави повече информация, като някои изразяват скептицизъм, че сделката може да възпре Иран от стремежа му към създаване на ядрено оръжие.

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Редактор: Мария Барабашка