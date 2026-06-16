Лидерът на „Хизбула” Наим Касем днес благодари на Иран за помощта за слагане на край на „израелско-американската агресия” в Ливан, ден след обявяването на споразумението между Техеран и Вашингтон, което включва и ливанския фронт, предаде „Франс прес”.

Обръщайки се директно към главния преговарящ и влиятелен председател на иранския парламент - Мохамад Багер Галибаф, Наим Касем изрази „дълбоката си благодарност” за усилията на Иран, имащи за цел „да принуди израелската държава за незабавно и постоянно спиране на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан”.

Реакции на световни лидери след обявяването на мирното споразумение между САЩ и Иран

„Иран е защитник на истината и съпротивата“, добави той в посланието, публикувано от проиранското шиитско движение, твърдейки, че Ислямската република е „дала всичко на „Хизбула”, съпротивата и ливанския народ, без да вземе нищо в замяна”.

Планирано е Касем да направи телевизионно обръщение утре, два дни преди подписването на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран в Швейцария.

Междувременно Багер днес заяви в телефонен разговор с председателя на ливанския парламент Набих Бери, че Израел трябва да се изтегли от „окупираните територии” в Ливан.

„Жителите на Южен Ливан трябва да се върнат в домовете си”, добави Галибаф и в канала си в Telegram.

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Редактор: Ивета Костадинова