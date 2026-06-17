Американският Сенат за девети пореден път отхвърли предложение на демократите, което цели ограничаване на военните действия срещу Иран без изрично одобрение от Конгреса.

Гласуването се проведе дни след обявяването на рамково споразумение между Вашингтон и Техеран, което според американската администрация трябва да проправи път към трайно уреждане на конфликта. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че документът е бил подписан по електронен път в неделя и подчерта, че по него не са предвидени финансови облекчения или деблокиране на средства за Иран.

За четвърти път: Сенатът на САЩ отхвърли предложение за спиране на войната с Иран

Въпреки това съдържанието на споразумението остава неизвестно. До момента нито Белият дом, нито иранските власти са публикували официалния текст или подробности за поетите ангажименти.

Резолюцията беше отхвърлена с минимална разлика - 48 срещу 47 гласа. Документът се позовава на Закона за военните правомощия, според който президентът е длъжен в рамките на 60 дни да получи одобрение от Конгреса за предприети военни действия. От администрацията на Доналд Тръмп обаче настояват, че американските операции срещу Иран са приключили още на 8 април и не попадат в обхвата на процедурата.

Четирима републикански сенатори - Бил Касиди, Сюзън Колинс, Лиса Мъркауски и Ранд Пол - подкрепиха предложението заедно с повечето демократи. Срещу него гласува демократът Джон Фетърман, а петима сенатори не участваха във вота.

Сенатът на САЩ отхвърли опит да ограничи правомощията на Тръмп за атаки срещу Иран

Междувременно представители както на Демократическата партия, така и на част от републиканците настояват Белият дом да разкрие повече информация за договореностите с Техеран. Според тях липсата на прозрачност поражда въпроси относно реалното съдържание и последиците от рамковото споразумение.

Очаква се в петък в Швейцария да се състои официална церемония по подписването на окончателното споразумение между САЩ и Иран.

Редактор: Цветина Петкова