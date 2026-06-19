Планираните преговори между САЩ и Иран в Швейцария се отлагат, след като американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отмени визитата си в последния момент. Новината беше потвърдена от Белия дом и поставя под въпрос следващите стъпки по предварителното споразумение между Вашингтон и Техеран за удължаване на примирието и продължаване на преговорите.

По информация на американската администрация делегацията, ръководена от Ванс, е била готова да тръгне, но пътуването е отложено заради усложнения около организацията на разговорите. „Логистиката на тези преговори никога не е проста или предвидима. Засега вицепрезидентът няма да замине тази вечер“, заяви говорител на Белия дом.

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Съобщението идва малко след публикации в близката до „Хизбула“ телевизия „Ал Маядин“, според които иранската страна също е решила да отложи изпращането на своя делегация в Швейцария. Като причина се посочва продължаващата военна операция на Израел в Ливан.

Въпреки забавянето Вашингтон уверява, че техническите разговори между двете страни ще започнат възможно най-скоро. Ден по-рано Джей Ди Ванс лично защити договореното предварително споразумение, което предвижда удължаване на примирието с още 60 дни и продължаване на преговорите по спорните въпроси.

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Според американския вицепрезидент всяко бъдещо облекчаване на санкциите ще зависи от действията на Иран. „Когато те показват добро поведение, ние можем да разширяваме икономическото облекчение. Ако се откажат от тези ангажименти, можем незабавно да го прекратим“, заяви Ванс.

Отлагането на срещата засега не означава провал на договореностите между двете страни, но засилва несигурността около бъдещето на мирния процес и възможността за постигане на окончателно споразумение.

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Редактор: Цветина Петкова