Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс изрази надежда за „положителен“ резултат от предстоящите дипломатически усилия между Вашингтон и Техеран, на фона на засилени международни опити за възстановяване на диалога между двете държави.

„Ще се опитаме да проведем положителни преговори“, заяви Ванс на военновъздушната база „Андрюс“, малко преди да отпътува за поредица от срещи, които ще се проведат в Пакистан.

Иранска делегация пристига тази вечер в Пакистан за преговори със САЩ

Той подчерта, че американската страна е готова на конструктивен диалог, но предупреди, че подходът на Вашингтон ще зависи от поведението на Техеран. „Ако иранците са готови да преговарят добросъвестно, ние със сигурност ще протегнем ръка. Ако се опитат да ни заблудят, ще установят, че преговорният екип няма да бъде толкова отзивчив“, допълни той.

Отношенията между САЩ и Иран са напрегнати от години, белязани от спорове около ядрената програма на Техеран, санкции и периодични ескалации в Близкия изток. След шестседмични военни действия в региона, във вторник вечер Тръмп обяви двуседмична пауза в обстрелите, с посредничеството на Пакистан. Недоволство у Иран породиха продължаващите удари по Ливан от страна на Израел, които доведоха до стотици загинали.

