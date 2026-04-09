Иранска делегация ще пристигне тази вечер в пакистанската столица Исламабад за разговори относно разрешаването на конфликта между Иран, Съединени американски щати и Израел, се казва в изявление на иранския посланик в Пакистан.

„Въпреки скептицизма сред иранската общественост заради системното нарушаване на примирието от страна на израелския режим, иранската делегация пристига в Исламабад тази вечер за сериозни преговори, базирани на предложението от 10 точки на Иран“, написа в социалната мрежа X посланик Реза Амири Могадам.

САЩ твърдят, че примирието не обхваща Ливан. Иран иска разрешение за преминаване през Ормузкия проток

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит обяви снощи, че американският президент Доналд Тръмп изпраща в Пакистан свой екип за преговори с Иран, воден от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. Първият кръг от разговорите е насрочен за събота.

В екипа на САЩ ще участват и специалният пратеник Стив Уиткоф, както и зетят на Тръмп – Джаред Къшнър.

А вторият дипломат на Техеран заместник-министър Саид Хатибзаде заяви пред „Би Би Си“, че израелските нападения срещу Ливан в сряда представляват „сериозно нарушение“ на примирието между САЩ и Иран.

Редактор: Цветина Петкова