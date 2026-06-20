Последният ден на пролетта ще е слънчев с лека облачност и дневни температури между 29 и 34 градуса. По-съществени временни заоблачавания ще има следобед в планините при температури до около 20 градуса в ниския пояс и около 15 във високия.

Край морето термометърът ще измерва около 25 градуса на въздуха в най-топлите часове, морската вода – 22-23 при спокойно море. В неделя, когато посрещаме астрономическото лято, промяна в обстановката не се очаква. Девните температури ще са с градус-два нагоре.

Астрономическото лято идва с жеги и температури до 38 градуса



Предстоящата седмица ще запази тенденцията към повишаващи се температури и в хода на периода ще измерим до 35-36 градуса. В първите дни ще има условия за локални гръмотевични бури с кратки, временно интензивни дъждове и градушки. В понеделник-вторник явленията ще са в западната половина на страната, в сряда – в Северна и Западна България, в четвъртък – в южните и източните райони.

Лятото обичайно идва с повишен риск от разпалване на горски и полски пожари. На този етап в горския пояс все още има запас от влага, но в началото на жътвата по полето опасността е значителна. Уязвимите райони в страната са най-вече Северозападна България, Кресненското дефиле и долината на река Струма, полетата в източните части на Горно-тракийската низина. Прогнозите допускат бързо разпалване на трудно овладяеми пожари.