Липсва ясен план за съдебна реформа и кабинетът "Радев" отстъпва от първоначалните си обещания. Около тази теза се обединиха журналистът от „Медиапул“ Стояна Георгиева, социологът Юлий Павлов и политологът Боян Стефанов в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

„Ставаме свидетели на отстъпление от страна на управляващите от обещанията за истинска съдебна реформа. Освен това се вижда липса на цялостен план за промени в системата“, заяви Георгиева. По думите ѝ като приоритет беше поставена борбата с олигархичния модел, но част от предложените мерки са довели до объркване и липса на яснота за посоката на реформата.

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Социологът Юлий Павлов изрази сходно мнение. „Очевидно е, че липсват план и компетентност по отношение на промените в съдебната система. Надявам се, че до второто четене предложенията ще бъдат доразвити и ще се стигне до приемането на по-адекватни мерки“, коментира Павлов.

Според политолога Боян Стефанов към управляващите са били отправени високи обществени очаквания, но тепърва предстои да стане ясно доколко те ще успеят да ги оправдаят. „Не съм убеден, че управляващите са очаквали подобен изборен резултат и възможност да разполагат с толкова силни позиции. Това вероятно е една от причините да не се чувстват длъжни да приемат предложенията на опозицията“, каза той.

Стефанов обаче подчерта, че при избора на нов състав на Висшия съдебен съвет ще бъдат необходими политически преговори и компромиси. „От разговори за състава на Висшия съдебен съвет няма да могат да се измъкнат. Именно там ще стане ясно в каква посока ще тръгнат реформите“, смята политологът.

Експертите засегнаха и темата за външната политика на България. Според Стояна Георгиева международните медии все по-често обръщат внимание на непоследователността в позициите на страната. „Вече и международните медии си изграждат представа за България и за това, което мнозина определят като хамелеонска външнополитическа позиция“, посочи тя.

Юлий Павлов отбеляза, че подобен подход не е характерен само за България и може да бъде наблюдаван и в политиката на други държави. Според него използването на по-гъвкави и променливи политически позиции се наблюдава и в действията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева