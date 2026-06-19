Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Колата е направена от 327 906 конструкторни елемента
Създадоха лимитиран мегаавтомобил в реални размери от блокчета LEGO. Моделът, който беше увековечен от компанията, производител на конструктори, е лимитираната серия на шведския автомобилопроизводител "Кьонигсег" - Sadair’s Spear.
Колата е направена от 327 906 конструкторни елемента, като в нея са включени и няколко оригинални компонента, които я правят изключително функционална. Тя тежи около 1800 килограма, от които 400 килограма са теглото на блокчетата LEGO.
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Моделът Sadair’s Spear от конструкторни блокчета е успял да развие скорост от 111 километра в час, съобщиха създателите му.
„Сбъдната мечта е да имаме прекрасен LEGO модел на Sadair’s Spear в реални размери“, заяви изпълнителният директор на "Кьонигсег" Кристиан фон Кьонигсег.Редактор: Станимира Шикова
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