Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че ще посети Турция и ще направи още едно пътуване до Китай „в някакъв момент“ през настоящата година, предаде „Ройтерс“.

„Пътуваме много. Ще заминем за Турция. Ще се върнем в някакъв момент през годината в Китай“, заяви Тръмп в база „Андрюс“ в Мериленд, докато представяше самолета „Боинг“ 747, дарен от Катар, който ще се присъедини към президентския въздушен флот.

Си Цзинпин ще посети САЩ през есента по покана на Тръмп

„Президентът Си Цзинпин идва тук през септември, но ние ще се върнем за голяма конференция в Китай“, добави американският президент.

Редактор: Ивета Костадинова