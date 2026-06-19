Американските военни самолети, разположени на летище „Васил Левски“ в София, ще могат да останат в България до 30 юни, въпреки отправено искане от Съединените щати срокът да бъде удължен с още един месец. Това стана ясно от отговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов на парламентарен контрол.

По думите му американската страна е поискала самолетите да останат на столичното летище до 30 юли, но след анализ българските институции са преценили, че удължаването следва да бъде само до края на юни.

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Военният министър обясни, че предоставеният едномесечен период има за цел да даде възможност на съюзниците от САЩ да организират следващите си действия и евентуалното преместване на техниката.

„Разговаряли сме с американската страна и сме поставили въпроса за пребазирането на самолетите, включително към военни летища на територията на България“, посочи Стоянов.

В края на май Министерският съвет прие решение, с което удължи до 30 юни 2026 г. престоя на територията на страната на до 15 самолета на Военновъздушните сили на САЩ, както и на обслужващия ги личен състав и оборудване.

Американските самолети са разположени на летището в София от февруари тази година. Тогава от Министерството на отбраната съобщиха, че присъствието им е свързано с учения и дейности по засилената бдителност на НАТО на източния фланг на Алианса.

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От военното ведомство подчертаха, че разполагането на авиационната техника е част от съюзническите ангажименти в рамките на колективната отбрана и сътрудничеството между България и Съединените щати.

Редактор: Цветина Петкова