Борисовата градина ще се превърне в сцена на вълнуващи демонстрации, технологии и срещи с хората, които всеки ден се грижат за сигурността на столицата. Районът около езерото „Ариана“ ще посрещне малките посетители с богата програма, организирана от Столична община в партньорство с Министерството на вътрешните работи.

Демонстрациите ще се проведат в две части – от 10:00 ч. и от 12:30 ч., като ще дадат възможност на децата и техните семейства да се докоснат до работата на специализираните служби по един достъпен и интерактивен начин.

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Сред най-атрактивните акценти ще бъдат дроновете и роботите на специализираните екипи на СОБТ, които ще покажат как се обезвреждат опасни предмети и взривни устройства. Посетителите ще могат да разгледат отблизо бронирана техника, високопроходимия бус на Жандармерията, пожарен автомобил, както и спасителната техника на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община.

Програмата включва още полицейски мотори и патрулни автомобили, а специално място в нея заемат едни от най-обичаните помощници на органите на реда – полицейските кучета и коне, които също ще демонстрират своите умения пред публиката.

Събитието е част от инициативата „Месец на детето – юни 2026“, чрез която Столична община превръща градските пространства в места за игри, общуване и нови преживявания за децата през целия месец.

Редактор: Цвета Лазаркова