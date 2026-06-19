Джейсън Момоа стана част от премиерата на филма "Супергърл", която се състоя на 18 юни в Лондон. 46-годишният актьор беше придружен от сина си Накоа-Улф Момоа, на 17 години, дъщеря си Лола Йолани Момоа, на 18 години, и приятелката си, актрисата Адрия Арджона.

Звездата от „Игра на тронове“ и „Аквамен“, който играе Лобо в новата лента, беше облечен в елегантен тъмносив костюм и жилетка. Децата му, чиято майка е бившата съпруга на актьора Лиса Бонет, също бяха облечени в тъмни тоалети, а Арджона внесе цвета с яркочервена рокля.

Jason Momoa made a striking red carpet appearance alongside his children, son Nakoa-Wolf (17), and daughter Lola Iolani Momoa (18), at the 'Supergirl' UK Sneak Peek Event held in London.#JasonMomoa #Supergirl pic.twitter.com/Qgi8DPXwTj — MTN (@movietv_news) June 19, 2026

Джейсън Момоа отново влиза във вселената на DC

Supergirl lands in London! 🦸🏼‍♀️



Milly Alcock, Jason Momoa, Eve Ridley, and more attend the 'Supergirl' UK sneak peek event at in London ✨ pic.twitter.com/Rff7TTmJvy — Splash News (@SplashNews) June 19, 2026

"Супергърл", който излиза по кината на 26 юни, разказва за тридневната мисия на Супергърл да намери лек за нейното суперкуче и приятел Крипто, който е отровен от злодейския извънземен Крем от Жълтите хълмове. В ролята на Крем влиза Матиас Шьонертс, познат от сериала "Режимът" с Кейт Уинслет, а Супергърл ще бъде Мили Алкок, която изигра младата Ренира Таргариен от "Домът на дракона".

Момоа играе междугалактическия ловец на глави „Лобо“, който се сблъсква със Супергърл.

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Преди време самият Момоа съобщи, че отново влиза във Вселената на DC, но този път не като Аквамен. В интервю на 19 юни той отново сподели, че негова мечта е била да изиграе антигероя в лентата. „Бях обсебен от тези комикси, когато бях малко дете. Сюрреалистично е", каза той.