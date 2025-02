Джейсън Момоа потвърди връзката си с актрисата Ейдрия Аржона. Двамата дебютираха заедно на червения килим в Ню Йорк по време на събитието, което събра едни от най-големите звезди в киното - SNL50: The Homecoming Concert. Актьорът, който изигра Аквамен, сподели в Instagram снимки със своята половинка, като я нарече „моята любов”.

Кадрите представят различни моменти от голямото тържество, като на един от тях актьорът се забавлява с носителката на „Оскар” Мерил Стрийп.

Джейсън Момоа отново влиза във вселената на DC

Снимка: Getty Images

Момоа обяви още една новина, която този път засяга музикалния свят. Той сподели, че ще бъде домакин на концерта на Black Sabbath – Back to the beginning. Момоа е и истински меломан, а в социалната мрежа той написа „Дори мечтите ми не са толкова добри. Събудих се и получих новината.” И допълни, че ще има възможността да бъде заедно с любими свои групи като Metallica, Gun`s and roses, Pantera, Alice in chains, Anthrax и много други.

„Най-великото хевиметъл шоу досега”: Ози Озбърн и „Блек Сабат” отново заедно за първи път от 20 години

Ейдрия Аржона е на 32 години и е позната от филмите „Морбиус” и „Бащата на булката” с участието на Анди Гарсия. Интересен факт е, че актрисата участва заедно с Момоа във филма от 2021 година Sweet Girl.

Снимка: Getty Images

Преди това Джейсън Момоа имаше дългогодишна връзка с Лиза Бонет, от която има две деца – дъщеря Лола, родена през 2007 г., и син Накоа, роден през 2008 г. Двойката беше известна и с топлите взаимоотношения на Момоа с бившата половинка на Бонет – рокзвездата Лени Кравиц, а също така и дъщеря им Зоуи Кравиц, която се доказа в кинобрашна като талантлива актриса и режисьор.

Припомняме, че Ози Озбърн и Black Sabbath ще се съберат отново за последен път, за да изнесат концерт за набиране на средства в Бирмингам на 5 юли. Пионерите на хевиметъла ще бъдат хедлайнери на грандиозен еднодневен фестивал във Villa Park, включващ десетки групи, вдъхновени от тях.

Концертът ще отбележи първия път, когато оригиналният състав на Black Sabbath - Ози Озбърн, Тони Айоми, Гийзър Бътлър и Бил Уорд - свирят заедно от 20 години.