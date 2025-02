Ози Озбърн и Black Sabbath се събират отново за последен път, за да изнесат концерт за набиране на средства в Бирмингам на 5 юли. Пионерите на хевиметъла ще бъдат хедлайнери на грандиозен еднодневен фестивал във Villa Park, включващ десетки групи, вдъхновени от тях, включително Metallica, Pantera, Slayer, Gojira, Anthrax и други.

Концертът ще отбележи първия път, когато оригиналният състав на Black Sabbath - Ози Озбърн, Тони Айоми, Гийзър Бътлър и Бил Уорд - свирят заедно от 20 години.

Озбърн, който беше принуден да спре турнето си поради комбинация от болеста на Паркинсон и гръбначни наранявания, ще изсвири кратко соло, преди да се присъедини към колегите си от групата. Завръщането му беше обявено във Villa Park от съпругата му Шарън и Тони Айоми от Black Sabbath.

Китаристът на Rage Against The Machine - Том Морело, който е музикален директор на събитието, каза, че това ще бъде "най-великото хевиметъл шоу досега". Приходите от концерта ще подкрепят Cure Parkinson's - детската болница в Бирмингам и детския хоспис Acorn. Други изпълнители в състава включват Alice In Chains, Halestorm, Lamb Of God и Mastodon.

Освен това, концертът ще включва "супергрупа" със звезди като Били Корган, Слаш, Фред Дърст, Волфганг Ван Хален и Том Морело.

Предполага се, че гост-звезди ще сменят Ози Озбърн по време на изпълненията на Black Sabbath.

